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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

19.05.2024 - 09:51 |
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 09.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.78 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

 

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