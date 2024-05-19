Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
19.05.2024 - 09:51 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 09.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.78 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:06:26:07 TSİ
Enlem:37.91417 N
Boylam:36.64 E
Derinlik:10.78 km
Detay:https://t.co/cBOj394xUF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi