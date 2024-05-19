Tatile çıkacaklara kritik uyarı! Sinsi tehlikeye dikkat: 4 saatten fazlası riskli
Yaz mevsimine sayılı günler kala turizm bölgelerinde tatil hareketliği yaşanırken, uzmanlar uzun süre hareketsiz kalınan otobüs, tren veya uçak yolculuklarının ölümcül risk taşıyan 'pıhtı atma' sorununa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sadece yolculuk sırasında değil, sürekli masada, oturur vaziyette, 'home ofis' kalkmadan çalışan kişilerde, memurlarda hatta ders çalışırken sabahlayan öğrencilerde de bu olgular olabiliyor. Onun için uzun süre hareketsiz oturmak, koltukta veya sandalyede ayaklarınızı sarkıtarak oturmak sağlıklı değil" dedi.
DHA
• 19 Mayıs 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
DHA
• 19 Mayıs 2024 - 11:52 • Son Güncelleme: