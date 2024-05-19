Tatile çıkacaklara kritik uyarı! Sinsi tehlikeye dikkat: 4 saatten fazlası riskli

4 SAATİ AŞKIN YOLCULUKLARDA RİSK ARTIYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 4 saatten uzun, ayakları sarkıtarak hareketsiz kalınan seyahatlere ilişkin oluşabilecek riskler ile alınması gereken tedbirleri anlattı. Risk grubundakilerin, uzun seyahat öncesi kendilerine dikkat etmelerinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "İnsanın dik pozisyonuna, yer çekimine ve toplardamarlarımızın yapısına bağlı olarak oturur vaziyette ayaklarımızı sarkıttığımızda, toplardamarlarımızda kan birikir ve bu kanın kalbe dönüşünde bir gecikme olur. Buna bağlı olarak da orada pıhtı oluşumu meydana gelebilir. Özellikle 4 saatten daha uzun süren uçak seyahatlerinde sürekli oturmaya bağlı olarak bu risk daha da artmaktadır. Onun için akciğer pıhtısıyla gelen hastaların bir kısmından uzun bir uçak yolculuğu hikayesi alırız. Bu özellikle yaşlı ve kilolu kişilerde, birtakım ilaçlar almakta olan kişilerde ya da bazı hastalıklar, kanser gibi hastalığı olan, kemoterapi alan kişilerde çok daha fazladır" dedi.