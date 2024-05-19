Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Bakan Bak daha sonra buradan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken biz de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz"