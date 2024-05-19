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GündemMilli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...
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Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sabahın erken saatleriyle birlikte yurt dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandı.

• 19 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
1Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sabahın erken saatleriyle birlikte yurt dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandı.

2Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Bakan Bak daha sonra buradan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken biz de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz"

3NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi. Balon pilotu Hakan Kaya, "Yaklaşık 13 yıldır uçuyorum. Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e, gençliğe bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin kişi uçacak. Her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.

4SAMSUN

SAMSUN

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı.

5Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'nin anıta çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Akabinde tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. Onur Anıtı'ndaki törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

6TAKSİM

TAKSİM

Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından anıt önünde hatıra fotoğrafları da çekildi.

7Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Bisiklet tutkunları 100. Yıl Parkı Futbol Sahasında bir araya geldi. Burada başlayan parkur Pendik Sahil Yolundan Kartal istikametine doğru bisiklet yolu üzerinde devam etti. Bisiklet tutkunları 10 km boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla pedal çevirdi. Bisiklet turuna katılan vatandaşların 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla bisiklet sürmesi görsel şölen oluşturdu.

8Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Koordinesinde, Belediye Başkan yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gençlik yürüyüşü, Hükumet Konağı önünden başlayıp Sakarya Nehri kenarında gençler için düzenlenen konser alanında sona erdi.

9Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 105. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10Milli mücadele ruhu 105 yılında: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik Meydanında tören düzenlendi. Törene, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.