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Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı.

19.05.2024 - 08:31 | | İHA
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'nin anıta çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Akabinde tören toplu hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. Onur Anıtı'ndaki törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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