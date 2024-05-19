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19 Mayıs kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

19.05.2024 - 10:09 |
19 Mayıs kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs kutlanıyor Devlet erkanı Anıtkabirde

Bakan Bak daha sonra buradan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken biz de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz"

 

 

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19 Mayıs kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

19 Mayıs kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de