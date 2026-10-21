Kilosu dudak uçuklatıyor! Tarlalar mosmor oldu, duyan akın akın geliyor!

5

Safran hasadının yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini dile getiren Yılmaz, hafta içi ve hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi tarlalarında ağırladıklarını söyledi. Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerin de safran tarlalarını ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, dokuz karavandan oluşan bir grubun da misafirleri arasında yer aldığını kaydetti.Ziyaretçilerin hasada katılabildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:"Hem yurt içinden hem yurt dışından çok fazla misafirimiz, turistimiz geliyor. Safran hasadını bizimle birlikte yapabiliyorlar. Safranın hem kokusunu hem de doğadaki kendi halini tecrübe ediyorlar. Çünkü bu çok kıymetli bir bitki. Her zaman elde edebileceğimiz, doğaya çıktığımızda her zaman görebileceğimiz bir bitki değil. Bunu deneyimlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Özellikle hafta sonları hem tur grupları hem de bireysel ziyaretçiler nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz."