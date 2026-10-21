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Gündem600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü
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600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü

21.10.2026 - 10:56Güncellenme Tarihi:

Türkiye'nin en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da, 2026 yılı sezonunda yaklaşık 17 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi.

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1600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü

600 bin kovan varlığı ile Ordu, Türkiye'de en fazla bal üretimi yapan il konumunda. 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ilde yaklaşık 10 bin aile, geçimini bu sektörden sağlıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini dolaşarak bal üreten Ordulu gezgin arıcılar, 2026 yılında yaklaşık 17 bin ton üretim yaptı. Üretimin büyük bölümünü çiçek balı ve petekli bal oluştururken, yağışlar nedeniyle kestane, akasya ve orman gülü balında rekolte ciddi oranda düştü. Üretilen balların bir bölümü pazarlanırken, bir bölümü ise depolara kaldırıldı.

2600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, sezonun genel olarak değerlendirildiğinde üretim miktarı açısından geçen yıla yakın geçtiğini belirtti. Çiftçi, "2026 yılı hasat sezonu tamamlandı. Bazı arıcılarımız halen yaylada, bu ayın sonuna doğru onlar da kışlatma bölgesine gelecekler. Sezon başlarında sıkıntılar çektik ama rekolte olarak baktığımızda geçen yılın üretim miktarını yakaladık diyebiliriz. Ballarımızın bir kısmı pazarlandı, bir kısmı ise depolandı. Bu yıl yaklaşık 17 bin ton civarında bal üretimi var. Ordu'da üretim yapan arıcılarımızın yüzde 70'i petekli bal üreticisi. Kestane, akasya ve orman gülü bölgesinde zaten bu sene üretim yok denilecek kadar az. Kestane balında rekolte önceki seneye göre çok az oldu ama çiçek balı ve petekli bal üretimi güzel geçti" dedi.

3600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü

Hasat döneminin ardından arıcıların kışlatma bölgelerine geçeceğini ifade eden Çiftçi, arıların yeni sezona sağlıklı hazırlanabilmesi için sonbahar bakımının önemine dikkat çekti. Çiftçi, "Bundan sonraki süreçte arıcılarımız kışlatma bölgelerine geçecekler. Arıcılarımızın hastalıklara karşı mutlaka ilaçlama yapmaları gerekir. Sonbahar bakımları ne kadar iyi yapılırsa arılar yeni sezona o kadar sağlıklı çıkarlar. İnşallah arıcılarımız en iyi şekilde gelecek sezona hazırlanacaklardır" diye konuştu.

4600 bin kovan, 17 bin ton bal: Ordu üretimde liderliğini sürdürdü

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