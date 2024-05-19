Bakan Uraloğlu duyurdu! YHT kullanan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarına yaptıkları yatırımlara vurgu yaparken, özellikle hızlı trenlere olan ilginin bu yatırımların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Demiryollarının, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır sürdürdüğü atılım ve politikalar sayesinde küllerinden yeniden doğduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Ankara- Eskişehir YHT Hattı’nın 13 Mart 2009 tarihinde işletmeye açılması ulaşım anlamında bir milat, ülkemizin kalkınmasının lokomotifi oldu. Uzun yıllar neredeyse yok sayılan demiryollarımız yeniden ülkenin en önemli ulaşım modu haline geldi” dedi.

“YÜKSEK HIZLI TRENLERİMİZ ULAŞIM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ”

Yenilenen, bakımı yapılan, modernize edilen mevcut demiryolu ağında yolcu ve yük taşımacılığında hizmet kalitesinin arttığının dile getiren Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara merkezli olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hatları sayesinde şehirlerarasında günü birlik tren seyahatlerinin mümkün hale geldiğini, ulaşım alışkanlıklarının değiştiğini söyledi.

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“YÜKSEK HIZLI TRENLERİMİZLE GÜNDE ORTALAMA 34 BİN YOLCU TAŞIYORUZ”

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve son olarak 4 Mayıs 2024’te aktarmasız olarak İstanbul-Sivas hatlarında sefer yaptığını anımsatırken, “Yüksek hızlı trenlerimiz bir haftada 124 sefer gerçekleştiriliyor. Günde ortalama 34 bin dolayında yolcu taşıyor. Bu rakamların bazı günlerde 40 bine kadar ulaştığını gördük. Yüksek hızlı trenler ülkemizde faaliyetlerine başladığı günden bu yana 86 milyon 100 bin dolayında yolcu taşıdı. Diğer bir ifadeyle ülkemiz nüfusundan daha fazla yolcu sayısına ulaştık. Türkiye’yi yüksek hızlı trenlerimizle taşıdık diyebiliriz” dedi. Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin hizmete başladığı günden bu yana toplam 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol katettiğini de vurgularken bu rakamın dünyanın etrafında yaklaşık olarak 2003 kez tur atacak kadar mesafeye eşit olduğunu ifade etti.

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“HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN KİLOMETREYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımlar ile Türkiye’nin Avrupa’nın 6., Dünya’nın ise 8. Yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile demiryolu ağ uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye, hızlı tren ağ uzunluğumuzu 2 bin 256 km’ye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimiz nüfusumuzun yüzde 35’ini doğrudan, yüzde 54’üne ise dolaylı olarak kapsıyor. Yüksek hızlı trenler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olmak üzere 11 ilimize doğrudan, Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana’ya dolaylı olarak hizmet sunuyor. Yüksek hızlı tren hatlarını göz önüne koyduğumuzda gerçekten de Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir tablo ortaya çıkıyor. ‘Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’ hedefimiz doğrultusunda hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

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Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattı, Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nin yanı sıra Süper Hızlı Tren Projesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerinde inşa edecekleri demiryolu hattı geçişi gibi projelerin Türkiye’ye çizdikleri demiryolu vizyonunun en somut örnekleri olduğunun da altını çizdi.