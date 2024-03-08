İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'ye göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.35'te yüzde 87'ye ulaştı.

Megakentin Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu’nda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yer yer yoğunluk olduğu gözleniyor.