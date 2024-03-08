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İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da haftanın son iş gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul’da cuma trafiği ve yağışlı hava, kentte kapatılan yollarla birleşti, trafik yoğunluğu saat 17.35’te yüzde 87’e ulaştı.

08.03.2024 - 17:39 |
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'ye göre kentteki trafik yoğunluğu saat 17.35'te yüzde 87'ye ulaştı.

Megakentin Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu’nda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu’nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yer yer yoğunluk olduğu gözleniyor.

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