Edanur'un ölümüyle ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 İBB çalışanından ikisi adli kontrol serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.
05.05.2024 - 13:44 | | DHA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Edanur'un ölümüyle ilgili soruşturmada mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.