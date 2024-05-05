İnternette bulduğu ilk numarayı çevirdi hayatının şokunu yasadı! "Buna kim dur diyecek?"
Bakırköy'de çamaşır makinesinin arızalanması üzerine internetten numarasını bulduğu tamirciyi evine çağıran Gülay Erman, iddiaya göre makinesini tamir için gelenlerden ne makinesini ne de parasını geri alabildi. Şikayetçi olan Erman, "26 Mart'tan bu güne kadar 1 ay geçti, makinam yok ortada" dedi. Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı ise, "Yetkili olmamalarına rağmen maalesef internet üzerinden özellikle böylesine servis aramalarında, arama motorlarında kendilerini üst noktada çıkartıyorlar. Bunları önlemek için Ticaret Bakanlığı, 1 Temmuz 2020 itibariyle SERBİS dediğimiz bir uygulama başlattı. Bu uygulamaya kolay bir şekilde erişim sağlanmakta. Girdiğinizde 10-15 saniye içerisinde hangi markanın yetkili servisini, kendi adresinize yakın olanını aradığınızda karşınıza çıkmakta" diye konuştu.
DHA
• 05 Mayıs 2024 - 13:44 • Son Güncelleme:
DHA
• 05 Mayıs 2024 - 13:44 • Son Güncelleme: