İnternette bulduğu ilk numarayı çevirdi hayatının şokunu yasadı! "Buna kim dur diyecek?"

"BUNA KİM DUR DİYECEK"

Yaşadığı olay karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Erman, "İnternetten girdim, aradım, geldiler. Bu şekilde buldum ama hiçbir detayına girmedim. Zaten başıma böyle bir şey ilk olarak geldi. Sonrasında bu firmanın içeriğini inceledikçe benim gibi çok mağdur olmuş insanları görüyorum, okuyorum. Tüketici Hakem Heyetine gittim, şikayette bulundum. Ne yazık ki '6 ay içerisinde sonuçlanabilir' dediler. Ben 6 ay içerisinde ne yapacağım. 2-3 gün önce de karakola gittim. Çaresizim, ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl bir olayın içindeyiz, buna kim dur diyecek? Bu firmaların insanları bu şekilde kandırdıklarını görüyorum. Lütfen yetkililerden ciddi yaptırımlar istiyorum, bunun önüne geçilmeli." diye konuştu.