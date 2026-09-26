İşçisine herkesin önünde küfreden patrona Yargıtay’dan emsal niteliğinde tarihi karar: 'Söz kılıçtan keskindir'

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Olay, bir AVM işletmesinde güvenlik personeli olarak işe başlayıp yıllar içinde kendini geliştirerek direktörlük/operasyon yöneticiliği pozisyonuna kadar yükselen çalışanın hayatındaki kırılma noktasıyla başladı. Tam 22 yıl boyunca şirkete hizmet eden yönetici, iş yerinde işverenin ağır hakaretlerine, herkesin içinde küçük düşürücü tavırlarına ve hatta eşyalarının kırılmasına yönelik saldırılarına maruz kaldı.

Yaşanan onur kırıcı olayların ardından bardağın taşmasıyla iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden çalışan;kıdem tazminatı, fazla mesai ve maruz kaldığı ağır hakaretler için manevi tazminat talebiyle yargı yoluna başvurdu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI YARGITAY’DAN DÖNDÜ

İlk derece yerel mahkemesi, işverenin eylemlerinin çalışanın şeref ve haysiyetini zedelediğini kabul ederek manevi tazminata hükmetti; ancak bu rakamı 5 bin TL olarak belirledi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hükmedilen 5 bin TL’lik manevi tazminatı "son derece yetersiz" bularak kararı bozdu.

"KILIÇ YARASI GEÇER, DİL YARASI GEÇMEZ"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, karar gerekçesinde hukuka ve hakkaniyete vurgu yaparken çok çarpıcı ifadeler kullandı. Yüksek Mahkeme, manevi tazminat miktarının yaşanan eylemin vahametini, çalışanın kıdemini ve uğradığı psikolojik yıkımı karşılamaktan çok uzak olduğunu belirterek özetle şu nitelendirmede bulundu:

"5.000 TL manevi tazminat son derece yetersizdir. Burada eski bir söz yerindedir: 'Söz kılıçtan keskindir.' Kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez. Hele bu dil, herkesin içinde galiz küfürle konuşmuşsa, yara daha derin olur."

Yargıtay, "eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" anlayışıyla, iş yerindeki onur kırıcı davranışların ve hakaretlerin karşılığının caydırıcı ve tatmin edici düzeyde olması gerektiğinin altını çizerek dosyayı yeniden görülmek üzere ilgili mahkemeye gönderdi.

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İŞ DÜNYASI İÇİN EMSAL NİTELİKTE

Bu karar; iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), hakaret ve küfre maruz kalan çalışanlar açısından emsal teşkil ediyor. İşverenlerin çalışanlarına karşı nezaket ve sadakat borcu bulunduğunu hatırlatan karar, iş yerindeki hiyerarşik gücün kötüye kullanılmasının ve çalışanların kişilik haklarının zedelenmesinin ağır hukuki ve mali sonuçları olacağını bir kez daha gözler önüne serdi.