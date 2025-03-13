Evlilik dışı doğan bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldüren anne yakalandı!

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.