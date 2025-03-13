Evlilik dışı doğan bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldüren anne yakalandı!
Tekirdağ'da evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini ‘aile meclisi’ kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan anne İ.A. (38) ile 15 yıl hapis cezası verilen anneanne T.S. (64), 5 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 13:11 • Son Güncelleme: