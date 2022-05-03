GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEmniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı
HaberlerGündem Haberleri Emniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı
ABONE OL

Emniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

03.05.2022 - 18:37 |
Emniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Derya Yanık huzurevlerini ziyaret etti

Bakan Derya Yanık huzurevlerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, dokuz ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile görüştü

Kan donduran görüntü! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular

Kan donduran görüntü! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan donduran görüntü! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular

Kan donduran görüntü! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü halde bulundular

Sıradaki Haber
Emniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı

Emniyet açıkladı! 'Afgan, Pakistanlı" hesaplara inceleme başlatıldı

Sıradaki Haber
Petrol Ofisi hangi yıl kuruldu? Petrol Ofisi ne zaman kuruldu?

Petrol Ofisi hangi yıl kuruldu? Petrol Ofisi ne zaman kuruldu?

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte 3600 ek göstergede son durum!

Sıradaki Haber