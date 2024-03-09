Doğu'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı

Bingöl’ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birkaç gün önce başlayan kar, bu gece etkisini devam ettirdi. Karlıovalılar yeni güne karla uyanırken, ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalınlığı ise ilçe genelinde 15 santimi aştı. İlçedeki esnaflar kapılarının önlerini temizlerken, sürücüler de araçlarını kardan temizledi. Bazı sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Köy yollarında ulaşımın aksamadığı öğrenilen Karlıova’da vatandaşlar, kış aylarının yeni geldiğini söyledi. Vatandaşlardan Nail Özyıldırım, “Bu sene kışı yaşamadık. Daha yeni kış başladı sanki. Kar ve tipi içinde yaşıyoruz” dedi.

Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.