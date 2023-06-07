Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.
07.06.2023 - 21:46 | | İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.