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Bolu'da operasyon: DEAŞ üyesi yakalandı

Bolu'da polisin operasyonu ile DEAŞ üyesi Suriye uyruklu S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

19.01.2023 - 13:05 | | DHA
Bolu'da operasyon: DEAŞ üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı belirlenen S.A.'nın Bolu'da yaşadığını tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu S.A.'nın evine operasyon düzenledi. DEAŞ'a katıldığı dönemdeki silahlı fotoğrafları da tespit edilen S.A. gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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