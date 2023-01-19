GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı
ABONE OL

Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı

Tekirdağ'da, kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı. Kazada yaralanan 2 kişinin, yangından önce otomobilden indiği öğrenildi.

19.01.2023 - 12:06 | | DHA
Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, Ceyhun L.'nin kullandığı 39 ABC 195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tekstil fabrikasının duvarına çarptı. Kazada sürücü Ceyhun L. ile araçtaki Selahattin S., yaralandı. İkilinin inmesinin ardından otomobil, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında ise otomobil, kullanılamaz hale geldi.

GÜNCEL HABERLER

Bolu'da operasyon: DEAŞ üyesi yakalandı

Bolu'da operasyon: DEAŞ üyesi yakalandı

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır

Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır

Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

Başörtüsü teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı