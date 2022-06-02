Bayraktar SİHA'ları için Litvanya halkı bağış topladı, BAYKAR'dan jest gecikmedi

Litvanya halkı tarafından Bayraktar TB2'nin alınması yönünde kampanya düzenlendi. Bayraktar TB2 için gereken ücretin başarıyla toplandığı belirtilirken BAYKAR'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

BAYKAR'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." dedi.

LİTVANYA İLE İMZALAR ATILDI

Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Açıklamada “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.

SİHA PARASINI 3 GÜNDE DENKLEŞTİRDİLER

Yaklaşık 2.8 milyonluk nüfusu olan Litvanya’da, Ukrayna ile dayanışma amacıyla askeri insansız hava aracı Bayraktar TB2 satın almak için başlatılan bağış kampanyası sona ererken, gerekli 5 milyon Euro’nun 3.5 gün içinde toplandığı bildirildi.

Söz konusu kampanyayı başlatan Litvanyalı internet yayıncısı “Laisves TV”nin kurucusu Andrius Tapinas, “Belki de tarihte ilk kez, bir ulusun halkı böyle bir ağır silahı bağışlarıyla satın alıp bir başka ülkeye bağışlamış olacak” ifadesini kullandı. Laisves TV, toplanan söz konusu paranın Litvanya Savunma Bakanlığı’na gönderileceğini, SİHA ve mühimmatının alınması işleminin bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Arvidas Anusauskas da, bir yardımcısının gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini ve bununla bilgili olarak niyet mektubunu imzalayacağını kaydetmişti. Ukrayna’nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro ise, Laisves TV’ye verdiği demeçte, “Sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey satın almak için para topladığı tarihteki ilk vaka bu. Eşi görülmemiş, inanılmaz” diye konuşmuştu. Ukrayna’nın envanterinde çok sayıda Baykraktar TB2 bulunuyor.