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Baykar'dan Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama

Baykar sosyal medya hesabından, 'Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

05.05.2023 - 17:57 |
Baykar'dan Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama

Baykar sosyal medya hesabından, 'Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

BAYKAR'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamamızdır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, BAYKAR'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.

İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Baykardan Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama

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