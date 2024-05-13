Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Görüşme sonrası Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Bildiğiniz üzere konseyimizin 5. toplantısında Aralık ayında ziyarette bulunmuştuk. Karşılıklı mutabakatı teyit etmiş, Atia bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Ziyaret, bu matabakatın yansımasıdır. Samimiyet dolayısıyla teşekkür ederim.



Sayın başbakanla biraz önce samimi, yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili konuları etraflıca gözden geçirdik. 6 milyar dolar olan ticareti 10 milyar dolara çıkarma hedefinde çalışıyoruz.

Deprem kuşağında olan ülkelerimiz birbirinin yardımına ilk koşan ilk ülkelerden olmuştur. Ziyaret vesilesi ile imzalanan sağlık ve tıp alanlarındaki iş birliğini tahkim etmiş olduk.

Görüşmelerimizde birbirleri ile bağlantılı sorunları ele aldık.

Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin, soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz.

İsrail yönetimi Refah'ı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz. Yunanistan ile aramızda çözülemeyecek sorun yok. Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşması önemli.

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İş birliğine dair ümitlerimiz artıyor. Türkiye kültürel mirasın korunması noktasında Kariye Cami'mizi, 2020 karar sonrasında çalışma sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO varlığı olan her bir eserin korunmasına hizmete sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye de herkesin ziyaretine açıktır.