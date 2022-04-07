Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de 'Buça' tepkisi: Müzakereleri gölgeledi

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi; Buça'dan gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi "Bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu.

Dünden bu yana ikili görüşmelerimiz de oldu. Gürcistan'ın yeni dışişleri bakanı ile de görüştük. Kendisini tebrik ettik. Gürcistan da komşumuz ilişkilerimiz de çok iyi. Cumhurbaşkanımızın da bu yıl Gürcistan'ı ziyaret etme planı var. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük.

MARİUPOL'DEN TAHLİYELER

Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız.

MÜZAKERELER İSTANBUL'DA OLACAK MI?

Müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de yapılmasını önerdik. Anlaşma için Türkiye'ye bekliyoruz.

ABD'DEN F-16'LAR ALINACAK MI?

Müzakereler devam ediyor, olumlu bir şekilde seyrediyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Brüksel’deki ikinci günümüze yeni Portekiz Dışişleri Bakanıyla görüşerek başladık. Ekonomik ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki son durumu ele aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'yi yeni görevi için tebrik ettik, ilişkilerimizi ele aldık. Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne desteğimiz tam” denildi.

Bir diğer görüşmesini ise Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair ekonomik ilişkileri, savunma sanayii işbirliğini ve Ukrayna’yı görüştüklerini belirtti.