Ordusu olmayan dÃ¼nyanÄ±n en savunmasÄ±z Ã¼lkeleri aÃ§Ä±klandÄ±! Dikkat Ã§eken NATO detayÄ±...

DÃ¼nya Ã¼zerindeki devletlerin dÄ±ÅŸarÄ±daki ve iÃ§erideki tehlikelere en bÃ¼yÃ¼k kozlarÄ± ordularÄ±dÄ±r. Ancak bazÄ± Ã¼lkeler var ki herhangi bir askeri gÃ¼ce, orduya sahip deÄŸiller. Bizler de ordusu olmayan Ã¼lkelere Molatik olduk. Ä°ÅŸte ordusu olmayan Ã¼lkeler.