Ordusu olmayan dÃ¼nyanÄ±n en savunmasÄ±z Ã¼lkeleri aÃ§Ä±klandÄ±! Dikkat Ã§eken NATO detayÄ±...

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DünyaOrdusu olmayan dünyanÄ±n en savunmasÄ±z ülkeleri açÄ±klandÄ±! Dikkat çeken NATO detayÄ±...
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Ordusu olmayan dünyanÄ±n en savunmasÄ±z ülkeleri açÄ±klandÄ±! Dikkat çeken NATO detayÄ±...

DÃ¼nyanÄ±n en savunmasÄ±z Ã¼lkeleri belli oldu. Rusya ve Ukrayna savaÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en gÃ¼Ã§lÃ¼ orduya sahip olan Ã¼lkeler gÃ¼ndeme gelirken, bazÄ± Ã¼lkelerin hiÃ§ ordusu ya da askeri gÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± Ã¼lkeler gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± komÅŸularÄ±ndan karÅŸÄ±larken, bazÄ± Ã¼lkeler de sadece iÃ§ gÃ¼venlik iÃ§in gÃ¼venlik kuvvetleri bulunduruyor. Ä°ÅŸte hem coÄŸrafi yapÄ±larÄ±, hem de sahip olduklarÄ± devlet yapÄ±sÄ± sayesinde orduya gereksinim duymayan Ã¼lkeler...

â€¢ 07 Nisan 2022 - 14:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
â€¢ 07 Nisan 2022 - 14:50 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Ordusu olmayan dÃ¼nyanÄ±n en savunmasÄ±z Ã¼lkeleri aÃ§Ä±klandÄ± Dikkat Ã§eken NATO detayÄ±...

DÃ¼nya Ã¼zerindeki devletlerin dÄ±ÅŸarÄ±daki ve iÃ§erideki tehlikelere en bÃ¼yÃ¼k kozlarÄ± ordularÄ±dÄ±r. Ancak bazÄ± Ã¼lkeler var ki herhangi bir askeri gÃ¼ce, orduya sahip deÄŸiller. Bizler de ordusu olmayan Ã¼lkelere Molatik olduk. Ä°ÅŸte ordusu olmayan Ã¼lkeler.

2VATÄ°KAN

VATÄ°KAN

Polis dÃ¼zeyinde hizmet veren Ä°sviÃ§reli muhafÄ±zlar tarafÄ±ndan korunuyor.

3Ä°ZLANDA

Ä°ZLANDA

Ãœlkede 1869 yÄ±lÄ±ndan beri bir ordu yok. BirleÅŸik KrallÄ±k ile askerÃ® gÃ¼venlik antlaÅŸmasÄ± olduÄŸundan NATO'ya Ã¼ye.

4MONAKO

MONAKO

17. yÃ¼zyÄ±lda silÃ¢h teknolojisindeki bÃ¼yÃ¼k geliÅŸmelerden dolayÄ± ordusundan feragat etti. Gerekli olduÄŸu durumlarda korunmasÄ± Fransa'ya ait.

5KOSTA RÄ°KA

KOSTA RÄ°KA

Ãœlkenin anayasasÄ±na gÃ¶re 1949 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkede ordu bulunmasÄ± yasak.

6ANDORRA

ANDORRA

3 Haziran 1993 yÄ±lÄ±ndaki antlaÅŸmaya gÃ¶re gerekli durumda Ã¼lkenin askeri yÃ¶nden korunmasÄ± Ä°spanya ve Fransa tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor.

7MÄ°KRONEZYA

MÄ°KRONEZYA

DiÄŸer bir ada Ã¼lkesi olan Mikronezya, Marshall AdalarÄ± ile aynÄ± ÅŸartlarÄ± paylaÅŸÄ±yor.

8GRENADA

GRENADA

1983 yÄ±lÄ±nda ABD iÅŸgÃ¢li ile baÅŸlayan dÃ¶nemden bu yana Ã¼lkede ordu bulunmuyor. Sadece yerel gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri.

9KÄ°RÄ°BATÄ°

KÄ°RÄ°BATÄ°

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkede gÃ¼venlik iÃ§in sadece polis var. Ãœlkenin korunmasÄ± gereken bir durum ortaya Ã§Ä±karsa Yeni Zelanda ve Avustralya ordusu harekete geÃ§ecek.

10LÄ°ECHTENSTEÄ°N

LÄ°ECHTENSTEÄ°N

1868 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkeye masrafÄ± Ã§ok olduÄŸu gerekÃ§esi ile daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. O gÃ¼nden bu yana Ä°sviÃ§re tarafÄ±ndan gÃ¼vence altÄ±nda.

11MARSHALL ADALARI

MARSHALL ADALARI

Amerika BirleÅŸik Devletleri korumasÄ± altÄ±nda.

12NAURU

NAURU

Gayri resmÃ® temaslar neticesinde gÃ¼venlikten Avustralya sorumlu.

13PALAU

PALAU

HiÃ§bir zaman ordusu olmadÄ±. Amerika'dan Ã¶zel birliklerle anlaÅŸtÄ±. Ãœlkede adalet iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan 30 hukukÃ§u var. SuÃ§ oranÄ± yok denecek kadar az.

14SOLOMON ADALARI

SOLOMON ADALARI

1998 - 2006 yÄ±llarÄ± arasÄ± etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmasÄ± sonucu Avustralya ve diÄŸer Pasifik Ã¼lkeleri araya girerek barÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±. Ordu yok.

15SAÄ°NT LUCÄ°A

SAÄ°NT LUCÄ°A

Ada Ã¼lkesinin 116 kiÅŸilik polis teÅŸkilatÄ±ndan baÅŸka gÃ¼venliÄŸi yok.

16SAÄ°NT VÄ°NCENT VE GRENADÄ°NES

SAÄ°NT VÄ°NCENT VE GRENADÄ°NES Â

Ä°ngiliz ordusuyla anlaÅŸtÄ±. GÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan 94 kiÅŸilik birimi var.

17SAMOA

SAMOA

1962'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ordusu yok. Yeni Zelanda ile bir anlaÅŸma yaptÄ±. Buna gÃ¶re orduya ihtiyacÄ± olduÄŸunda Samoa'yÄ± Yeni Zelanda ordusu koruyacak.

18TUVALU

TUVALU

Ä°ngiltere'den 1978'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ordusu yok. Ãœlkede sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir polis teÅŸkilatÄ± var. (HÃ¼rriyet)

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