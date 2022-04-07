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Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı." dedi.

07.04.2022 - 14:19 |
Rusya dünyaya duyurdu! 'Kabul edilemez'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gündemine ilişkin açıklama yaptı:

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:

-Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

-Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.

-Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş.

-Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.

-Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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