Ukrayna'nın en cesur askeri! Tek başına Rus konvoyunu püskürttü...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yaşananlar dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Dünya Ukrayna'dan gelen çatışma görüntüsünü konuşuyor. İnsansız Hava Aracı ile çekilen görüntüde bir Ukrayna tankının tek başına Rus konvoyunu durduğu görülüyor. Ukrayna, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğünü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu. Zelenskiy, Rus ordusunun Bucha görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.
Rusya - Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Kanlı çatışmaların ve bombalamaların devam ettiği ülkeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte çatışma bölgesindeki saat saat gelişmeler...
07.00
Ukrayna'nın dört bir yanında çatışmalar devam ederken ülkeden dikkat çeken bir görüntü geldi.Görüntülerde, Ukrayna'nın Nova Basan kentinde bir grup Rus aracını pusuya düşüren Ukraynalı bir T-64 tankı görülüyor.
RUS KONVOYUNU TEK BAŞINA PUSUYA DÜŞÜRDÜ
Twitter'da yayınlanan görüntülerde Ukrayna tankının Rus BTR-82A zırhlı araçlarından oluşan bir konvoyu pusuya düşürdüğü anlar yer alıyor.
İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde konvoyda Rus tanklarının da olduğu görülüyor.Başkent Kiev'in 40 km doğusundaki Nova Basan'da kaydedilen bu çatışmanın 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtiliyor.
Ukrayna tankı yaptığı başarılı atışlar sonrası Rus konvoyunu püskürtmeyi başarırken görüntüler kısa sürede viral oldu.Tankı komuta eden askerlerin kimlikleri henüz netleşmese de görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ülkede 'en cesur Ukraynalı' olarak anılmaya başlandılar.
PENTAGON AÇIKLADI: ÇEKİLME TAMAMLANDI
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş olduğunu açıkladı.
Pentagon'dan bir yetkili "Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" dedi.
Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin'in "stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirtti; "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi" dedi. Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı.
Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi.
Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı.Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.
Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti.
04.45
Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.
03.58
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Bucha görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarının 42. gününün gecesinde de hem Ukrayna hem de dünyaya seslendi. Dünyaya seslenirken herkesin ya savaşı ya da katliamları desteklemesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, “Görünüşe göre Rusya’ya karşı dünyada tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Buça’da gördüklerinden sonra. Şimdi Rusya’ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Buça, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt. Rusya’nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca işadamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya’da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” dedi.
Ukrayna’nın Buça kentinde sivillerin işkenceyle toplu halde öldürülmesine dair ortaya çıkan görüntülere dair Rusya’yı suçlamaya devam eden ve Rusya’nın delilleri yok etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, “Görünüşe göre Rus liderliği, Buça’da görülen ve Rus birliklerini çıkaracağımız diğer kentlerde de ortaya çıkma ihtimali nedeniyle dünya tepkisinin tekrarlanacağından gerçekten korkuyordu. Rus ordusunun taktik değiştirdiği ve öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz. Ukraynalıları öldürdü. Bu sadece kanıtları saklama girişimidir, başka bir şey değil. Ama başarılı olamayacaklar çünkü çok öldürdüler. Sorumluluktan kaçılamaz. Binlerce kayıp insanı zaten biliyoruz. Şimdiki durum şu ki, nesnel bir soruşturma sayesinde, tanıklar sayesinde, uydu gözetimleri sayesinde, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olan diğer araçlar sayesinde kayıp vatandaşlarımızın çoğunun durumunu öğreneceğiz. Dünya, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında yaptığına soykırım demenin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattıysa, hakikat arayışı artık durdurulamaz” derken Rusya tarafının ancak Ukrayna tarafından çekilerek bu zararları en aza indirebileceğini söyledi.
“Rus finans sisteminin tamamen soyutlanması gerekiyor”
Bugün batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı yeni yaptırımların getirildiğini hatırlatan Zelenskiy, “Bugün Batılı ülkeler Rusya Federasyonu’na karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Rusya’ya bazı finansal sistemlere ve yatırımlara kısıtlamalar getiriliyor. Rus finans sisteminin uluslararası finans sisteminden tamamen soyutlanması konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Demokratik dünyanın Rus petrolünü kabul etmemesini birçok gerekçeler üzerinde ısrar etmeye devam edeceğiz. Petrol ihracatı, Rusya’nın saldırganlığının temellerinden biridir. Bazı politikacılar, kendi ekonomilerini tehlikeye atmamak için Rusya’ya Petro-dolar ve petrol-euro akışını nasıl sınırlayacaklarına hala karar veremiyorlar. Ama bu yüzden insanlar bu tür sorunları, zor işleri çözmek için siyasete giriyorlar. Bunları hızlı ve temelden çözün. Çözemiyorlarsa siyaset yapmalarına değmez. Rus petrol arzına yönelik ambargo uygulanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında bugün İrlanda Parlamentosuna hitap ettiğini yarın da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentolarına hitap edeceğini söyleyen Zelenskiy, İrlanda parlamentosunda Rus ordusu tarafından Ukrayna’daki sivillere yönelik saldırılardan bahsettiğini belirtti.
02.59
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD basınına verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Çin'in Rusya’yı desteklemekten rahatsız olduğunu ifade etti.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD basınına Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Thomas-Greenfield, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Çin'in Rusya’yı desteklemekten rahatsız olduğunu ifade ederek, “Çin’in bu pozisyonda kalmaktan rahatsız olduğunu söyleyebilirim ve fark edeceksiniz ki yapılan oylamaların çoğunda çekimser kaldılar, Rusya lehine oy kullanmadılar. Yapılan oylamalarda çekimser kalan ülkeler Ruslarda hayal kırıklığına sebep oldu ancak Çin’in çekimser kalması Ukrayna’ya karşı insafsızca saldırısında Rusya’nın yanında olmadığına dair ciddi bir mesaj olarak görüldü” dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy dün BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmaya değinen Thomas-Greenfield ise, her şeye rağmen konseyin Rusya’yı tecrit etmeyi başardığı için takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusların veto hakkının olması, onların tecrit edilmesini veto etmemiz anlamına gelmez. Başkan Zelenskiy’nin BM Güvenlik Konseyine bağlanarak Rusya’nın da salonda bulunduğu sırada o korkunç görüntüleri izletmesi ve konseyde konuşma yapabilmesi bu konseyin gücünü ortaya koyar. Konseyin bu gücü onları buraya çağırmaya, kınamaya, tecrit etmeye ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak bu platformu propagandalarını yapmak için kullanmalarına engel olmaya yeterli olmuştur” dedi.
Thomas-Greenfield ayrıca, Rusya’nın saldırgan tutumunun NATO ülkelerini cephe oluşturmaya ve Rusya’yı kınamaya yönelik güçlü bir fikir birliğine yol açtığını ifade ederek, ülkesinin bu hafta Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması çağrısında bulunduğuna da dikkat çekti.
Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, dün Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeliğinden çıkarılması çağrısında bulunmuş ve Konseyin amacına uygun işlev görmediğini dair düşüncelerini dile getirmişti. Zelenskiy çevrimiçi bağlandığı konseye, “Saldırganlıkla mücadele etmek ve barışı sağlamak için tasarlanmış dünyanın kilit kurumunun etkili bir şekilde çalışamadığı ortada” demişti.