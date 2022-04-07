Ukrayna'nın en cesur askeri! Tek başına Rus konvoyunu püskürttü...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarının 42. gününün gecesinde de hem Ukrayna hem de dünyaya seslendi. Dünyaya seslenirken herkesin ya savaşı ya da katliamları desteklemesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, “Görünüşe göre Rusya’ya karşı dünyada tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Buça’da gördüklerinden sonra. Şimdi Rusya’ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Buça, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt. Rusya’nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca işadamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya’da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” dedi.