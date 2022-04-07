Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu! Avrupa diken üstünde, yeni savaş sesleri geliyor! Sevkiyat başladı! İşte ülkelerin uçak, asker, tank, nükleer başlık sayıları...
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride bırakılırken, iki taraf arasındaki korkunç savaş en kanlı şekilde devam ediyor. Batı, Moskova yönetimine ağır yaptırımlarla cevap verse de NATO’dan herhangi bir askeri müdahale olmayacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Çekya ise Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı aldığını açıkladı. Ülke ayrıca, yaklaşık 5,5 milyon euroluk ek askeri yardım göndereceğini duyurdu. ABD'lilerin de ülkede kamikaze dronelar için eğitim verdikleri ortaya çıktı. Dünya diken üstünde bölgeden gelen son dakika gelişmelerini takip ederken, art arda gelen bu hamleler sonrası Rusya, Ukrayna ve Çekya’nın envanterinde bulunan ağır silah sayıları merak konusu oldu.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde kırk üçüncü güne girildi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernigiv bölgesinden tamamen çekildiğini açıkladı. Bugün NATO üyelerine seslenmeye hazırlanan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile savaşmak için silah istedi. Kuleba, "Gündemim çok basit, yalnızca üç madde var: Silahlar, silahlar ve silahlar" dedi.
Pentagon'dan bir yetkili "Kiev ve Çernigiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" diye konuştu. Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi, geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti. Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi.
Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini' belirtti; "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi" ifadesini kullandı.
Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 130 taburun 80'den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.
ABD'LİLERDEN UKRAYNA ORDUSUNA DRONE EĞİTİMİ
Ukrayna'ya geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana 1,7 milyar dolar tutarında silah yardımında bulunan ve özellikle Javelin tanksavar füzeleriyle işgalin kaderini değiştiren ABD, ayrıca Ukrayna birliklerine kamikaze drone eğitimi veriyor.
Beyaz Saray, 16 Mart tarihinde Ukrayna'ya 100 adet Switchblade kamikaze silahlı insansız hava aracı gönderileceğini açıkladı. Söz konusu silahlar halihazırda Ukrayna ordusunun eline ulaştı ve ABD'li askerler Ukraynalılara Switchblade'in nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim veriyor.
Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, küçük bir grup Ukrayna askerinin eğitildiği bilgisini verdi. Aynı yetkili, ayrıca Ukraynalılara diğer sistemlere ilişkin de eğitim verilebileceğini kaydetti. 40 kilometre uzaklıktaki Rus hedeflerine bile dalış yapabilme kapasitesine sahip kamikaze insansız hava araçları Switchblade, uzaktan kumandalı ve güdümlü füze taşıyor. İki ayrı modeli olan drone'un Switchblade 600 modeli, 23 kilogram ağırlığında ve havada 40 dakika kalabiliyor.
Daha küçük bir model olan Switchblade 300 ise, 10 kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşabiliyor ve 15 dakika havada kalabiliyor. Benzerlerine göre 6 bin dolarlık fiyatıyla oldukça ucuz olan Switchblade, Javelin başlığına sahip.
SİLAH DOLU TRENLER
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayan birliklerinin Rus ordusunun saldırılarına başladığı doğudaki Donbas bölgesinde yeni bir savaşa hazırlandığını bildiriyor. İşgale girişmeden iki gün önce kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanıyan Rusya lideri Putin, Donbas'ı 'özgürleştireceğini' savunuyor.
Donbas'ı terk etmesini istedi. Wall Street Journal gazetesi, söz konusu uyarının ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'un bazı bölgelerini de kapsadığını belirtiyor. Başbakan Yardımcısı Irina Vereschuk, "Sonra, insanlar ateş altında kalıyor ve biz onlara yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağız" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı, Lugansk bölgesinin güneyinde şu anda acımasız muharebe gerçekleştiğini ve Rus savaş uçaklarının bölgeye odaklandığını söyledi. Danışman ayrıca, Rus işgal birliklerinin İzyum kentinin güneyine saldırdığını, Ukrayna askerlerini kuşatma çabasının önleneceğini aktardı.
Donbas'ta Ukrayna'nın kontrol ettiği Severodonetsk'e bir top mermisi düştü. Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Fadel Senna, merminin isabet ettiği evin önünden canhıraş bir şekilde kaçan Severodonetsk sakinlerinin fotoğraflarını çekti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta yeniden bir araya gelen Rus birliklerinin aynı zamanda saldırı için keşif çalışması yaptığını belirtiyor. Rusya Donbas'taki saldırının bir an önce başlaması için askerlerini ve silahlarını trenlerle taşıyor. Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yer alan Valuyki'deki tren istasyonuna silahlar ve diğer ekipmanlar ulaştı.
Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a top saldırılarına devam ediyor ve bir yandan da Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'ü tamamen ele geçirmek için savaşıyor. Ukrayna güçleri ise güneydeki Herson yakınlarındaki Osokorivka'yı geri almak için çarpışıyor.
ÇEKYA’DAN UKRAYNA’YA TANK DESTEĞİ
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna’ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.
“Z İŞARETLİ KATİLLER İÇİN HİÇBİR ŞEYİ KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ”
Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, “Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.
“BU TESLİMATLARI SÜRDÜREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM”
Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, “Çek BVP'lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.
RUSYA'NIN SİLAH VE ORDU GÜCÜ
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı üzerine tüm gözler ülkelerin ordu, asker, uçak ve nükleer başlık sayılarına çevrildi. Peki, Rusya ve Ukrayna’nın elinde kaç asker var, donanması ne durumda? İşte uçak, tank ve nükleer başlık sayılarının bütün detayları...
MEVCUT İNSAN GÜCÜ
RUSYA: 69 milyon 737 bin 187UKRAYNA: 15 milyon 310 bin 276
ASKERLİĞE ELVERİŞLİLİK
RUSYA: 46 milyon 681 bin 219UKRAYNA: 22 milyon 310 bin 276
AKTİF PERSONEL
RUSYA: 850 binUKRAYNA: 200 bin
TOPLAM HAVA GÜCÜ
RUSYA: 4 bin 173UKRAYNA: 318
SAVAŞ UÇAĞI
RUSYA: 772 UKRAYNA: 69
HELİKOPTER
RUSYA: 1543 UKRAYNA: 112
TANK GÜCÜ
RUSYA: 12 bin 420UKRAYNA: 2 bin 596
ZIRHLI ARAÇLAR
RUSYA: 30 bin 122UKRAYNA: 12 bin 303
ROKETATAR
RUSYA: 3 bin 391UKRAYNA: 490
DENİZALTILAR
RUSYA: 70UKRAYNA: 0
SAVUNMA BÜTÇESİ
RUSYA: 154 Milyar Dolar UKRAYNA: 11.8 Milyar Dolar