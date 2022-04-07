Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!  Avrupa diken üstünde, yeni savaş sesleri geliyor! Sevkiyat başladı!  İşte ülkelerin uçak, asker, tank, nükleer başlık sayıları...  

“Z İŞARETLİ KATİLLER İÇİN HİÇBİR ŞEYİ KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ”

Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, “Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.