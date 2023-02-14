Bakan Çavuşoğlu: İsrail, Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden oldu

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e deprem felaketinin hemen ardından verdiği destekler için teşekkür ederek, "Kendisi yaşadığımız depremden sonra ülkemize İsrail devletinin, halkının dayanışmasını göstermek için bu ziyareti gerçekleştiriyor. İsrail'in deprem felaketinden sonra bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden biri, İsrail oldu; arama-kurtarma ve sağlık ekibi, hemen ülkemize geldi. Kahramanmaraş'ta çok büyük destek verdiler, 19 kişiyi enkazdan kurtardılar. Görevini tamamlayan ekibin bir kısmı ülkelerine geri döndü. Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdular, bir askeri kargo uçağını ülkemize tahsis ettiler. İsrail'de bazı belediyeler, binasını Türk bayrağının renkleri ile ışıklandırdı; dayanışma gösterdiler. Depremde çok canımızı kaybettik. Depremde, Antakya Yahudi Topluluğu'nun başkanı vatandaşımız ve eşi de hayatını kaybetti. Bugün ilk defa yüz yüze bir araya geldik" dedi.



'KARŞILIKLI ÇABALARIMIZ SÜRECEK'



Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Depremle ilgili devam edecek destekleri değerlendirdik. İkili ilişkilerimiz de değerlendirme fırsatımız oldu. Büyükelçiliklerimizi de görevlendirdik. Üst düzey ziyaretler de gerçekleşiyor. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde iş birliğimizi geliştirme yönelik karşılıklı çabalarımız sürecek. Filistin konusundaki tırmanışların sona ermesine yönelik beklentilerimizi bugün paylaştık. İki devletli çözüme zarar verecek adımlardan kaçınılmasını vurguladık. Ramazan ayı yaklaşıyor, gerilimin tırmanmamasını vurguladık. Artık bölgemizde barış ve istikrar olsun istiyoruz. Deprem zamanındaki dayanışmamız, Yunanistan ile de yeni bir sayfa açmamıza vesile olur. Sayın Cohen bugün Cumhurbaşkanı'mız tarafından da kabul edilecek daha sonra Kahramanmaraş'a gidecek, İsrailli ekipler ve sahra hastanesinin faaliyetlerini yerinde görmüş olacak" diye konuştu.



COHEN: İSRAİL, TÜRKİYE'NİN YANINDA



İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Bu olaydan etkilenen herkese desteğimizi vereceğiz. Geçen 100 yılın en büyük felaketi. İsrail halkından yüzlerce telefon alıyorum; Türkiye'ye gelip yardımcı olmak istiyorlar, hayat kurtarmak istiyorlar. Sevdiklerini kaybedenlere, koruma ve barınma sağlamak istiyorlar. Uluslararası toplumlar özellikle de İsrail olarak, dost olarak bir araya gelmek, yardımlarımızı sunabilmek; bizim için önemli. İsrail, ilk günde Türkiye'ye 450'den fazla arama-kurtarma ekibini gönderdi. Trajediyi duyduğumuz anda o sabah saat 07.00'de genel müdürüm ve ekibim bir araya geldi; bunu takip eden 12 saat sonra ilk ekibi yolladık. Bu felakete, cevabı birlikte vereceğiz. Türkiye, 11 yıl önce yangın yaşadığımızda uçaklarını gönderdi, yardımlarını sundu, teşekkür ediyoruz. İsrail, 1999 depreminde de buradaydı. Bu trajediden etkilenenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. Hayatını kaybedenlerin anıları için onlara rahmet diliyorum. İsrail, Türkiye'nin yanındadır" dedi.