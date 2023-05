Bakan Bozdağ: Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Sayın Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Seçimde büyük başarı ortaya koydu. Milletin önemli bir kesiminin desteğini aldı. Dünkü açıklaması ile ilkesel bir tavır ortaya koydu. Tam bağımsız bir Türkiye'yi isteyen Oğan, ilkeli duruşun gereği olarak cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini ifade etti. Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum. Onun ilkelerini hayata geçirecek olan sayın Erdoğan'dır. Aksi olsa kendi görüşleri ile ters düşmüş olurdu. Terör örgütlerinin desteklediği birine destek olamayacaklarını açıkladı. Yeni dönemde çok konuşulacak birisi olacak, yakından takip edilecektir.

CHP'ye destek verenler tarafından linçe uğradığını da görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu desteklese Oğan'dan iyisi olmayacaktı. Sayın cumhurbaşkanımızı destekleyince ondan kötüsü yok. Her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran desteklemiyorsa erin dibine sokan ilkel anlayış görüyoruz. Bunlar kendilerini medeni görüyorlar ama ne kadar yobaz olduklarını yazdıklarından görüyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenlere tahammülü olmayanlara Türkiye'ye yapacağı hayır olmadığını görüyoruz.

Türkiye aydınlık geleceğini aydınlık düşünceleri olan kadro ile yoluna devam etmesi lazım. Akşener masadan kalkınca yapılan linçi, İnce'ye yapılan linçi hatırlayın. Tavır koyunca yerin dibine geçiriyorlar. Tavrınız değişince de hakaret ettikleri kişiyi öve öve bitiremiyorlar. Yerli ve milli duruşu temsil eden yetkin isimlerden biri sayın Oğan. Bu yerli ve milli bir duruştur.

14 Mayıs seçiminde halk demokratik olgunluk gösterdi. Şaibesiz tamamlandı Seçim. Demokrasimiz için önemli bu. YSK'nın yaptığı seçimlerin güvenilirliği açısından da önemli. Parlamenter sistem tartışmaları bu seçimden ayyuka çıkmıştı. Sistemin referandumuna dönüştürdüler. Millet gündemimde böyle bir şey yok dedi. Parlamenter sisteme dönüş iddialarını veto etti millet. Artık sistem tartışmaları ile kaybedecek vaktinin olmadığının rotasını çizdi. Sistem değişikliğini gündeme taşıyanları veto etti. Yüzde 49.52'de tutmak sureti ile ikinci turda kimi seçeceğini dünyaya ilan etti. Yasama iktidarını ilan ettikten sonra diğer iktidarı kime vereceğini de işaret etti. Erdoğan beyefendiyi 28'nde cumhurbaşkanı seçeceğinin ilanıdır. Bu son derece önemli. Türk halkı yalana prim vermeyeceğini gösterdi. Türkiye'nin zayıflamayacağını isteyen ülkelerin desteğini alanların başkan seçilemeyeceğini ilan etti. Millete tepeden bakanları değil milletin içinden olanların seçileceğini ortaya koydu. Türk halkı, ben seçerim benim başkanımı kimse seçemez mesajı verdi.

DEPREMZEDELERE YÖNELİK SÖYLEMLER

Depremzede kardeşlerimizin siyasal tercihlerinin iktidardan yana değil de Kılıçdaroğlu'ndan olacağını değerlendirdiler. Sandıktan çıkan sonuçlar Erdoğan'dan yana olduklarını görünce Oğan'a Akşener'e İnce'ye yaptıkları gibi deprem bölgesinde yaşayanlara demedikleri lafı bırakmadılar. Yapmadıkları saygısızlığı bırakmadılar. Kılıçdaroğlu'na oy verince doğru Erdoğan'a oy verince yanlış yapmış olacaklar. Üstenci bakışı daha önce de gördük. Kendilerine oy vermeyenlere göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam diye aşağılayan küçümseyen yaklaşımı gördük. Depremzedelere karşı tutumu görünce şaşırmadım. Bildik CHP dedik. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan insanımızın buna en büyük cevabı oyları ile vereceklerine inanıyorum. Bu insanlar neden Erdoğan'a oy verdiler buna bakmak lazım. Ona güveniyorlar, bize evimizi verirse Erdoğan verir diyorlar. Bir yanda saygısız tutum var bir yandan Defne'de yapılan hastane var. Vatandaş bu iki zihniyeti görüyor. CHP yöneticileri ve destekçilerinin bir kısmı her seçimden sonra halkı suçluyor. Her sezon maça çıkıyor ve maçı kaybediyorlar. Teknik direktörün oyuncuların hiç mi suçu yok? 16 sezondur bu takım kaybediyor. Biri de çıkıp demez mi bu takımın teknik direktörü 16 sezondur kaybettiriyor demez mi? Her maçı kaybediyor, bizi üzüyorsunuz demeliler..

Vatandaş sandığa el koydu. 16 seçimi kazana bir iktidarı seçerek vatandaş yoluna devam kararını vereceğine inanıyorum. Türkiye'de başarısız bir muhalefet var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefet. Muhalefette büyük bir değişimin 28 Mayıs'tan sonra yaşayacağına inanıyorum. Olmazsa vatandaş onlara daha büyük bir kırmızı kartı gösterecektir.