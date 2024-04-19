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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması; 24 bina ve toplam 96 kişi tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir" denildi.

19.04.2024 - 21:58 | | Baran AKKAYA İSTANBUL, (DHA)
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması; 24 bina ve toplam 96 kişi tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24'e yükselmiştir. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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