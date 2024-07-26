Yoğun siyasete futbol arası! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçını tribünden takip etti

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti.