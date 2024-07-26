CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararlara gÃ¶re, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã‡anakkale Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammet Mermer ile Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Tahsin YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revden alÄ±ndÄ±, 21 ile de yeni mÃ¼dÃ¼r atandÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k bulunan iÅŸ mÃ¼fettiÅŸliÄŸi gÃ¶revlerine Mehmet Akif AkÃ§alÄ± ve Hasan Korkmaz atanÄ±rken, BuÄŸra YÄ±ldÄ±rÄ±m da TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸine gÃ¶revlendirildi.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Ahmet Arslan ile TanÄ±tma Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Cengiz AydÄ±n ve Personel Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AydÄ±n gÃ¶revden alÄ±nÄ±rken, Tokat Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Abdi DÃ¶lek atandÄ±. SÃ¶z konusu BakanlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§eÅŸitli gÃ¶revlere de 16 atama gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Tokat Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Ã–zdemir ile Ardahan Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erhan Bulut gÃ¶revden alÄ±nÄ±rken, Tokat'a HÃ¼seyin KÄ±r, Ardahan'a ise Yusuf UzantÄ± yeni il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildi.

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- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± Ã¼st kademe yÃ¶neticiliklerine atama

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki bazÄ± Ã¼st kademe yÃ¶neticilerin gÃ¶revlerinde de deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Buna gÃ¶re, Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tolga Tolunay, SaÄŸlÄ±k Bilgi Sistemleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hukuk Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°lhan HatiboÄŸlu, YÃ¶netim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Celal Åžahin, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ± Davut Eker ve SaÄŸlÄ±k YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Dursun Uyar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Halim Ã–zÃ§evik'i atadÄ±.

AyrÄ±ca, SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hasan Basri VelioÄŸlu, SaÄŸlÄ±k Bilgi Sistemleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mustafa Mahir ÃœlgÃ¼, Hukuk Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ãœlker KuÄŸu, YÃ¶netim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°smail Ã–ztÃ¼rk, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Erkan HacÄ±hafÄ±zoÄŸlu getirildi.

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