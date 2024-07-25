Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı
Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda, ölü sayısı 4’e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da yaşamını yitirdi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda yaralananlardan Ahmet Güzel ile Niyazi Yıldız, olay anını anlattı.
DHA
• 25 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme: