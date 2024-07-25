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GündemBingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı
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Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda, ölü sayısı 4’e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da yaşamını yitirdi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda yaralananlardan Ahmet Güzel ile Niyazi Yıldız, olay anını anlattı.

DHA
• 25 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Temmuz 2024 - 19:47 • Son Güncelleme:
1Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Zazaoğlu, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak (85) ile Erdal Çaparlar (45) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

3Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emir Can Zazaoğlu’nu yakalayıp, gözaltına aldı. Zazaoğlu, dün akşam saatlerinde işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

4Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Erdal Çaparlar’ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekrem Burhanettin Budancamanak’ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus’a götürülüp defnedileceği bildirildi.

5Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Carfi ve Aydın’ın cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralılar Niyazi Y., Yılmaz Ç., Hasan B., Ahmet G. ve Sezer T.’nin tedavileri sürüyor.

6OLAYDAN 6 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

OLAYDAN 6 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Bingöl’de bıçakla saldırdığı 4 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı nedeniyle cezaevinde olduğu, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi ve ailenin de zararı karşılaması üzerine 19 Temmuz’da tahliye edildiği ortaya çıktı.

7Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Ayrıca, Zazaoğlu’nun babası Mehmet Zazaoğlu’nun 28/11/2023’te Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesi’ne oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvuruda bulunmasının ardından, mahkemenin aynı gün dilekçeyi işleme koyduğu,

8Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

29.11.2023’te Bingöl Devlet Hastanesi tarafından Emir Can Zazaoğlu’nun bipolar bozukluk, manik atak ve madde bağımlılığı gibi nedenlerden hastaneye yatırılmasının uygun olacağı şeklinde ön rapor hazırlandığı, aynı gün Zazaoğlu’nun Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatışının yapıldığı ancak 1 gün sonra hastaneden firar ettiği öğrenildi.

9YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Can Zazaoğlu’nun Niyazi Y.’yi Eski Hal mevkisinde bıçakla yaraladığı, sırtına tekme attığı ve bıçağın yere düştüğü görüldü. Başka bir görüntüde de, Zazaoğlu’nun yaraladığı kişinin otobüs durağına kaçtığı, Zazaoğlu’nun da bıçakla takip ettiği ve sürücülerin tepkisi üzerine kaçtığı anlar yer aldı.

10YARALILAR, SALDIRI ANINI ANLATTI

YARALILAR, SALDIRI ANINI ANLATTI

Bingöl’de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu’nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda yaralananlardan Ahmet Güzel (54) ile Niyazi Yıldız (50), olay anını anlattı. Olayda boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Niyazi Yıldız (50), şüphelinin kendisini takip ederek bıçakla saldırdığını ifade ederek, “Ara sokakta bulunan kahvehaneye gidip çay içtim. Sonra genç biri geldi. 'Benim yanıma gelme' dedim ama beni takip etti. Ardından boynuma bıçak vurdu” dedi.

11‘ARKAMDAN BIÇAKLADI, OTOBÜS DURAĞINA KAÇTIM’

‘ARKAMDAN BIÇAKLADI, OTOBÜS DURAĞINA KAÇTIM’

Olayda sırtından yaralanan 5 çocuk babası Ahmet Güzel ise yürürken arkasından bıçaklandığını ve bilincini kaybettiğini belirterek, “Dün işten geldim ve evde oturuyordum. Çarşıya çıktım ve eski Yenişehir Karakolu’nun oraya geldim. Tanımadığım biri arkamdan bıçak sapladı. O esnada arkamı döndüğümde 20’li yaşlarda bir gencin olduğunu fark ettim. O an şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Durakta durduktan sonra hemen karşıdaki sağlık ocağına geçtim. Pansuman yapıldıktan sonra ambulans gelerek beni alıp devlet hastanesine götürdü” dedi.

Sağlık durumları iyi olan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.(DHA)