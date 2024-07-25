Bingöl’deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

‘ARKAMDAN BIÇAKLADI, OTOBÜS DURAĞINA KAÇTIM’

Olayda sırtından yaralanan 5 çocuk babası Ahmet Güzel ise yürürken arkasından bıçaklandığını ve bilincini kaybettiğini belirterek, “Dün işten geldim ve evde oturuyordum. Çarşıya çıktım ve eski Yenişehir Karakolu’nun oraya geldim. Tanımadığım biri arkamdan bıçak sapladı. O esnada arkamı döndüğümde 20’li yaşlarda bir gencin olduğunu fark ettim. O an şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Durakta durduktan sonra hemen karşıdaki sağlık ocağına geçtim. Pansuman yapıldıktan sonra ambulans gelerek beni alıp devlet hastanesine götürdü” dedi.



Sağlık durumları iyi olan yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.(DHA)