Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı! 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...
Hava durumu ile ilgili son dakika... İstanbul hava durumu! İstanbul için peş peşe sağanak uyarısı geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre il genelinde 3 gün boyunca yağış görülecek. Meteoroloji, İstanbul'un radar görüntülerini paylaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yoğun yağışlar sürecek. Vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. İşte son dakika detaylar...
• 25 Temmuz 2024 - 18:47 • Son Güncelleme:
• 25 Temmuz 2024 - 18:47 • Son Güncelleme: