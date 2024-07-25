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GündemMeteoroloji radar görüntülerini yayınladı! 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...
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Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı! 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Hava durumu ile ilgili son dakika... İstanbul hava durumu! İstanbul için peş peşe sağanak uyarısı geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre il genelinde 3 gün boyunca yağış görülecek. Meteoroloji, İstanbul'un radar görüntülerini paylaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yoğun yağışlar sürecek. Vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. İşte son dakika detaylar...

• 25 Temmuz 2024 - 18:47 • Son Güncelleme:
• 25 Temmuz 2024 - 18:47 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Hava durumu ile ilgili son dakika... İstanbul hava durumu! İstanbul için peş peşe sağanak uyarısı geldi.

2Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Yetkililer tarafından bugün için İstanbul'da bölgesel olarak sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Sultangazi ilçesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu. Habibler Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.

8Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, öğle saatlerinden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. 17.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur kentin birçok noktasında kendisini gösterdi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ankaralılar yağışın başlamasıyla şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise buldukları tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağışla birlikte, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmadı. Kentin Keçiören ilçesinde bulunan Sanatoryum Caddesi'nde ise yollar göle döndü.

9Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başlarken, yağıştan dolayı bazı vatandaşlar otobüs durakları ile balkon altlarında mahsur kaldı.Öte yandan, yağış kentin bir çok ilçesinde de etkili oldu.

10Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Meteorolojiden dün yapılan ‘sarı kodlu’ uyarı sonrası kentte başlanan sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış yollarda su birikintilerine neden olurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile binaların balkon altları ve brandaların altına sığındı. Yağışın devam ettiği kentte özellikle alt geçitlerde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

11Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Temmuz 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın'da; öğleden sonra ise Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg-m2) yağış bekleniyor. Sinop ve Kastamonu'da da kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

12Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Yağışların Cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

13Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi. Yarın öğle saatlerinden sonra da Adana'nın Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan, İmamoğlu ve Karaisalı ilçeleri ile Mersin'in Silifke, Erdemli, Toroslar, Çamlıyayla, Mezitli ve Tarsus ilçelerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

14Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

15Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

16Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Konya'da son günlerde mevsim değerlerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini yağışlı havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklılarının artan nem oranıyla birlikte daha fazla hissedildiğine dikkat çekiyor.

17Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Megakentteki bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar etkili olacak.

18Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

19BU SAATLERE DİKKAT

BU SAATLERE DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Perşembe yağışların, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli, Karaman, Edirne, Kırklareli, Mersin, Adana kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısına dikkat edelim. Sıcaklıklar kuzeyde azalmaya devam eder.

20Meteoroloji radar görüntülerini yayınladı 3 gün boyunca sürecek: İstanbul, Ankara...

Bugün öğlen İstanbul’un Avrupa yakasında gece, yarın sabah kuzey ilçelerinde yağış var. Sıcaklık bugün 31 yarın ve cumartesi 30 derece Pazartesi tekrar 35 derece. Yarın Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresinde yağış kuvvetli. Bugün akşam saatlerinde Ankara civarında yağış kuvvetlenecek 32 derece”

21İSTANBULDA KUVVETLİ YAĞIŞ

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerine göre, özellikle Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir ve çevresinde kuvvetli yağışlar görülüyor.