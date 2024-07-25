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Meclis'e 4 gün ziyaretçi alınmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Genel Kurul çalışmalarının devam edeceği 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacak.

25.07.2024 - 18:52 | | Aliekber METE/ANKARA, (DHA)
Meclis'e 4 gün ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda; TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar ile Genel Kurul'un hafta sonunu da kapsayan 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı. Duyuruda, "Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi. (DHA)

Meclise 4 gün ziyaretçi alınmayacak

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