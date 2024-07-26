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Bakan Memişoğlu'ndan Yunan bakana 'hastaneli' F-35 yanıtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki açıklamasına verdiği cevapta, sağlık hizmeti önerisinde bulunarak, "Sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" diye yanıtladı.

26.07.2024 - 01:01 | | Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, (DHA)
Bakan Memişoğlu'ndan Yunan bakana 'hastaneli' F-35 yanıtı

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Georgiadis’a cevap verdi. Memişoğlu, "Yunanistanlı Mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

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