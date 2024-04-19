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Gündem Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak! Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı
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Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak! Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

Sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil 45 kent için sarı alarm verildi. Bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için AKOM'dan da bir uyarı geldi. İşte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar için uyarı yapılan iller…

• 19 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
1 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

3 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aralarında İstanbul'un da olduğu illeri sayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. AKOM, megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.

4 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün akşam kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Edirne, Edremit körfezinde kuvvetli yağmur başlayacak. Gece yarısından sonra Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli gök gürültülü yağmur.

5 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

Yarın öğlen saatlerinde Antalya, Afyon, Denizli, Kütahya'da kuvvetli yağış riski var. Bugün Cuma, Batı'da yağış var, sıcaklık kuzey bölgelerde azalmaya devam edecek. İstanbul'da akşam yağmur kuvvetli 17 derece. Yarın 18 derece. Pazar 19 derece. İzmir yağmurlu 25 yarın 20 derece Antalya yağmurlu 22 derece. Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

6 AKOM: YARIN SAĞANAK VAR

AKOM: YARIN SAĞANAK VAR

İBB'ye bağlı AKOM, megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.

7 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

8 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

9 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

11 Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

12 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

16 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

18 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 29°C Az bulutlu