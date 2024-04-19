Kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak! Meteoroloji ve AKOM saat vererek 45 şehri uyardı
Sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil 45 kent için sarı alarm verildi. Bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için AKOM'dan da bir uyarı geldi. İşte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar için uyarı yapılan iller…
• 19 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2024 - 18:49 • Son Güncelleme: