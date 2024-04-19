Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışma var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Cevdet Yılmaz'ın açıklamarı özetle şöyle:

"GERİLİMİ İSRAİL BAŞLATTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor" dedi.

"Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir."

2013'TE İMF İLE NOKTAYI KOYDUK

Cevdet Yılmaz, "Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil" dedi. Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" dedi.

Yılmaz yüksek enflayonu düşürmeyi hedeflediklerini dile getirerek "Enflasyonu düşürmek refahı arttırır aynı zamanda ekonomi ve sosyal bakımdan çok önemli" dedi.

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"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmaları tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.