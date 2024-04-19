Av yasağı başladı! Balık fiyatları tezgahlara yansıdı

Çanakkale Boğazı ile uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı başladı. Bu durum, Çanakkale'de balık çeşitleri ile fiyatları da etkiledi. Tezgahlarda çeşit azaldı, fiyatlar arttı. Yasaktan önce kilosu 90 TL'den satılan istavritin fiyatı yasakların ardından 220 TL'ye kadar çıktı.

İSTAVRİTİN FİYATI İKİYE KATLADI'

Av yasaklarının başlamasının ardından balık fiyatlarındaki artışa değinen balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Nisan 15'te av yasaklarının başlamasından dolayı tezgahlarda balık çeşitliliği bir nebze de olsa azaldı. Bu balık çıkmıyor anlamına gelmiyor. Balık çıkıyor ama neye yansıdı? Fiyatlara, milletin alım gücüne yansıdı.

Yasaklardan önce, Nisan 15'ten önce kilosunu iriliğine göre 90, 100, 120 liraya kadar sattığımız istavritin fiyatı ikiye katladı, 200 lira, 220 lira oldu. Ondan sonra iriliğine göre sardalya balığı 70, 80, 100 liraları, 150 liraları gördü. Bundan sonra bu süreç böyle devam eder. Biraz daha havaların randımana girip balık akımının kuvvetlenmesine kadar bu şekilde devam eder. Tezgahlar balıksız kalmaz. Sadece biraz fiyatlara yansır" dedi.

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'TÜRKİYE GENELİNDE EN ÇOK BALIĞIN ÇIKTIĞI YER ÇANAKKALE BÖLGESİ'

Lüferin geriye dönüş akımı başladığını belirten Tunç, "Lüfer, eylül, ekim, kasımda Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e doğru göç yapıyor. Bu aylarda ise Akdeniz'den Ege'den ve Karadeniz'e doğru lüferin göçü başlıyor. Sezonda lüfer gayet boldu. Bol miktarda popülasyona sahipti. Avlanmaktan kurtulan lüferler ise tekrardan yumurta atmak, havyar dökmek için Karadeniz'e, soğuk sulara doğru göçünü başlattı. Eylül-aralık arasındaki dönem dışındaki aylar balığın en bol olduğu dönemler. Geçiş bölgesi olduğu için Türkiye genelinde en çok balığın çıktığı yer, Çanakkale" diye konuştu.