YÖK Başkanı Özvar'dan dikkat çeken uluslararası öğrenci açıklaması!

'YAPAY ZEKA ÇALIMALARI KAPSAMINDA 5 LİSANS, 12 ÖNLİSANS PROGRAMI AÇTIK'
"Bu konudaki uzun süreli çalışmaların ardından 20 devlet üniversitesinde yeni programlar açtık" diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Bursa Teknik Üniversitemiz de bu üniversiteler arasında yer almaktadır. İkisi yeni olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programının açılması kararımızı kamuoyu ile paylaştık.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği ve Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi adı altında beş lisans programının yanında ilk kez açılacak önlisans programları ise; Yapay Zekâ Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Robotik ve Yapay Zekâ, Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, İmalat Yürütme Sistemleri, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İnsansız Araç Teknikerliği, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme olarak belirlendi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte bu programlar önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır" dedi.