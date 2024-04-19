YÖK Başkanı Özvar'dan dikkat çeken uluslararası öğrenci açıklaması!

'YAPAY ZEKAYI ÜLKE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'

Ülke açısından son derece stratejik bir mesele olarak gördüklerini ifade ettiği, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özvar, "Yapay zekâya ilişkin uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından, 18 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 28 üniversiteden 55 akademisyenin katılımıyla, 'Yükseköğretimde Yapay Zekâ: Fırsatlar ve Tehditler' başlıklı bir çalıştay düzenledik. Bunu takiben 29 Ocak’ta bu defa İstanbul’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde özel sektör temsilcileriyle yapay zekâ temalı bir buluşma gerçekleştirdik. Son olarak da 5 Mart’ta 20 üniversitemizin rektörlerinin katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri’ toplantısını düzenledik. Tüm bu çalışmaların sonucunda, alan uzmanı hocalarımızın değerli katkıları ve Kurulumuzun yoğun çalışmaları sonucunda hazırladığımız ve dün gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Genel Kurulu’nda onaylanan Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekanın Kullanımına Dair Etik Rehberi de önümüzdeki hafta üniversitelerimize göndereceğimizi sizinle paylaşmak isterim. Bu rehber her alanda hızla gelişen Üretken Yapay Zekâ kullanımına dair riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.