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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'nde devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

19.04.2024 - 17:56 | | Umut IŞIK/ KIRKLARELİ, (DHA)
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kaza, Kırklareli-Babaeski kara yolunun Kavaklı beldesinin Koru mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bulgaristan'ın Dobriç kentine giden Halit Karasu yönetimindeki X3362KC plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yön tabelasına çarparak devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi otobüsten çıkarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 kişi yaralandı