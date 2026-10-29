 4,5 ton kaldırıyor, 120 vitesi var: Bandırma’da üretiliyor

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Son yıllarda Türkiye’de üretilen traktörlere olan talep ivme kazanırken, yerli üretim traktörlerin teknik özellikleri ve donanımları da her geçen gün çeşitlenerek artmaya devam ediyor. Bu kapsamda SDF Group’un Balıkesir Bandırma’da kurduğu 140 bin metrekarelik üretim tesisi, tarım makineleri sektöründe önemli bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yılda 15 bin adet traktör potansiyeline sahip olan bu tesiste üretilen DEUTZ-FAHR serisi modeller, hem yerli üretimi desteklemesi hem de modern tarımın ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından dikkat çekiyor.

TARIMSAL ÜRETİMDE TÜRK ÇİFTÇİSİNİN ROLÜ VE YERLİ GÜÇ

Tarımsal üretimde aralıksız alın teri döken Türk çiftçisi, tarladaki verimliliği artırmak ve iş yükünü hafifletmek için mekanizasyon yatırımlarına önem veriyor. Bandırma’daki fabrikada yerli imkânlarla üretilen Euro 5 (Stage V) emisyon standartlarına uyumlu 4 silindirli FARMotion motorlar, bu süreçte çiftçilerin sahadaki en büyük yardımcıları arasında yer alıyor. Serinin öne çıkan modellerinden olan 5115E ve 5125E, ağır toprak işlerindeki çekiş güçleriyle tarım faaliyetlerinde istikrarlı bir performans sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE 120 VİTES SEÇENEĞİYLE GELEN ESNEKLİK

Bandırma tesislerinde üretilen transmisyon seçenekleri, farklı arazi ve toprak şartlarına uyum sağlama konusunda geniş alternatifler sunuyor. Özellikle en üst versiyonlarda sunulan 60 İleri + 60 Geri (toplam 120 vites) Powershift şanzıman seçeneği, traktörün hız ve çekiş kontrolünün daha hassas yapılabilmesine imkân tanıyor.

Traktörün öne çıkan diğer teknik detayları arasında şunlar yer alıyor:

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Motor ve Performans: 116 beygir güç üreten motor, 1400 devir/dakikada 462 Nm tork kapasitesine sahip.

Hidrolik Sistem: 5115E HD ve 5125E HD modellerinde standart olarak sunulan elektronik kontrollü (EHR) hidrolik sistem, 4.525 kg'a varan kaldırma kapasitesiyle ağır ekipmanların kullanımını kolaylaştırıyor.

Konfor ve Donanım: Debriyajsız yön değişimi sağlayan SenseClutch Powershuttle sistemi, geniş görüş açılı TopVision kabin ve klima gibi donanımlar uzun süreli çalışma şartlarında sürücü konforunu gözetiyor.

Özel Tasarımlar: Türk çiftçisinin ilgi gösterdiği siyah renkli Warrior paketi de Bandırma'daki bantlardan inen seçenekler arasında bulunuyor.