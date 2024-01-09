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Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu.

09.01.2024 - 16:57 | | Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kentte etkili olan sağanak Serik ilçesinde şiddetini artırdı. Öğle saatlerinde bastıran yaklaşık bir saat etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kadriye Mahallesi'ndeki Belek- Kadriye turizm yolu suyla doldu. Yolda ilerlemeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Belek- Kadriye yolunda şiddetli yağış olduğu dönemlerde sık su baskınları meydana geldiğini söyledi. Mahalledeki domates ve çilek seraları, suyla doldu. Suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, seralardaki hasarın boyutu henüz tespit edilemedi.

Antalyada şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle biriken taşkın suları istinat duvarının üzerinden dökülürken şelaleye benzer görüntüler ortaya çıktı. Çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti. (DHA)

 

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