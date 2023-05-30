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Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı

Meteoroloji'nin 20 kent için sağanak yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kent için afet düzeyinde yağış beklendiği ifade edildi.

30.05.2023 - 12:57 | | HABER MERKEZİ
Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği 20 kent için de sarı kodlu uyarı verildiği duyuruldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara için bir diğer kritik yağış uyarısı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.

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