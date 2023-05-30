Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı
Meteoroloji'nin 20 kent için sağanak yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kent için afet düzeyinde yağış beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği 20 kent için de sarı kodlu uyarı verildiği duyuruldu.
🔴DİKKAT— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 30, 2023
Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.
Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır.
Ekiplerimizin çalışma konumlarını https://t.co/n3BgjqPJ57 adresinden canlı yayında takip edebilirsiniz.
☎️ Başkent 153 pic.twitter.com/HYZ6biJHVU
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara için bir diğer kritik yağış uyarısı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.