Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği 20 kent için de sarı kodlu uyarı verildiği duyuruldu.

🔴DİKKAT



Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.



Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır.



Ekiplerimizin çalışma konumlarını https://t.co/n3BgjqPJ57 adresinden canlı yayında takip edebilirsiniz.



☎️ Başkent 153 pic.twitter.com/HYZ6biJHVU — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 30, 2023

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara için bir diğer kritik yağış uyarısı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.