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Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 günlük ek süre verdi.

16.02.2022 - 09:54 |
Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

29 Kasım 2021’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak gönderilen dosyada AYM, savunmanın hazırlanması için esas hakkındaki görüşü HDP’ye göndermiş ve 30 günlük süre vermişti. Verilen ek süre sonunda HDP’nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesi gerekiyor. Kapatma davası sürecinde daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in açıklamasının ardından HDP’liler de sözlü savunma yapacak.

Bu süreçten sonra davaya ilişkin bilgi ve belgeleri bir araya getirecek olan Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyerek üyelerle birlikte belirlenen günde bir araya gelip kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

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