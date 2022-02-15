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SiyasetAhmet Davutoğlu'nun acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti!
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Ahmet Davutoğlu'nun acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: yaptığı açıklamada, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

15.02.2022 - 22:05 |
Ahmet Davutoğlu'nun acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti!

Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Ahmet Davutoğlunun acı günü Kayınpederi hayatını kaybetti

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