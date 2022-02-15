Ahmet Davutoğlu'nun acı günü! Kayınpederi hayatını kaybetti!

Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.