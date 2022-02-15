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Siyaset5 ayrı kanun teklifi Meclis'te resmen kabul edildi!
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5 ayrı kanun teklifi Meclis'te resmen kabul edildi!

Uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

15.02.2022 - 23:57 |
5 ayrı kanun teklifi Meclis'te resmen kabul edildi!

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’da kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

* Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

* Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

* Türkiye Cumhuriyeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

* Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul’da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

* Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi. Kaynak: Posta

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