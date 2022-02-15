Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile iş birliği vurgusu: Memnuniyet duyuyoruz!

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DUBAİ EXPO 2020'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı. Etkinliğe katılım öncesi Erdoğan, Mehter Takımı tarafından karşılandı. Horon oynayanları da izleyen Erdoğan'ın o anlara ilişkin görüntüleri CNN Türk'ten İdris Arıkan servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Wasl Plaza'da düzenlenen Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü programında yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, salgın şartlarına rağmen büyük çaplı etkinliğe başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik ederek profesyonel ve özverili bir çalışma neticesinde ortaya çıktığı aşikâr olan organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin merhum Şeyh Zayid'in liderliği ve vizyonu temelinde kaydettiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emirliklerin örnek teşkil eden atılımlarını yansıtan eserlerden biri de hiç şüphesiz Dubai Expo'sudur. Expo 2020'nin 'zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' şeklinde belirlenen temasını da son derece anlamlı buluyorum. Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli, buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli, müşterek, ortak faydalarda birleşmeliyiz” diye konuştu.

“TÜM İNSANLARIN ORTAK HAYAT ALANI OLAN ÇEVREYİ KORUMANIN BİR LÜTUF DEĞİL, BİR YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumaların, kendilerini hep birlikte çözüm aramaya yönlendirdiğini dile getirerek şöyle devam etti: "Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelikli amaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz, çevreyi yani tabiatı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil, bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız, çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz."

Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin bu bakımdan önemli bir örnek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projeyle bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak Yeşil Kalkınma Devrimi'ni belirledik. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un, çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin Expo'ya 'sürdürülebilirlik' alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur. Sergi alanımızın, 'medeniyetlerin başlangıç noktasından geleceği oluşturmak' temasıyla kurulmuş olmasının gerisinde de bu anlayış vardır."

Sergi alanının, Türkiye'nin engin tarihini, kadim coğrafi birikimini, güçlü sanayisini ve dinamik ticaretini temsil ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanın kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese ve desteklerini esirgemeyen ev sahiplerine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 50'nci kuruluş yılını bu başarılı organizasyonla taçlandıran kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir kez daha tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, nazik ev sahipliklerinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür ederek tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından modern müzik topluluğunca türküler icra edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BAE pavilyonuna geçerek pavilyondaki gerçek çöl kumundan yapılan, "Rüya çölü" adlı kumul tepelerinin bulunduğu alanı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine ise şunları kaydetti:

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."

ERDOĞAN, DUBAİ EXPO'DA AZERBAYCAN PAVİLYONUNU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo ziyareti kapsamında Azerbaycan pavilyonunu ziyaret etti, ziyaretçilerle selamlaştı.