Bahçeli'den 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına tepki: Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi hakkında konuşarak “Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel’de altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular” dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, Ankara’da bir akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet partisini eleştirerek bu buluşmada HDP’nin gizli ortak olduğunu söyledi. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin barışla sonuçlandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Temennimiz, ümidimiz Rusya ile Ukrayna’nın savaştan uzak durması, silahtan ellerini çekmesi; barış, normalleşme, huzur ve istikrar dörtgeninde ilişkilerini yeni baştan inşa etmeleridir. Rusya’nın Belarus’ta sürdürdüğü askeri tatbikatlar, Ukrayna sınırına konuşlandırdığı devasa askeri varlığı şüphesiz akıllara her türlü kötü senaryoyu getirmektedir. Ancak Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım’ın gayri meşru ilhakından da vazgeçilmelidir. Kafkaslardaki bir savaşın kazananı, kazançlı çıkanı olmayacak, bilahare ortaya çıkacak kayıplar her ülkenin hanesine az ya da çok yazılacaktır” dedi.

"Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız"

Vatandaşlardan gelen haklı eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini dile getiren Devlet Bahçeli, “Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine, ısınmalarına ve beslenmelerine ket vurmasına sessiz duramayız. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir. Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız. Milletimiz neyden şikayet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir. İrademizin yegane kaynağı aziz millet varlığıdır” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemezse yapılacak şey bellidir, elektriği derhal kesilmelidir"

Yüksek elektrik faturalarının haksız bir kazanç olduğunu ifade ederek faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, “İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak siyaset kurumunun ortak mükellefiyetidir. Ancak bu faturaların istismar edilmesi, yalan yanlış iddialarla insanlarımızın akıllarının bulandırılması sancılı bir siyaset aymazlığıdır. CHP Genel Başkanı’nın ‘fatura ödemeyeceğim’ sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanı’na öncelikle HDP’nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Kılıçdaroğlu’nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. CHP’nin iç kargaşaya oynadığı, devletle milleti karşı karşıya getirmek için sipariş projelere taşeronluk yaptığı artık inkar edilemez bir rezalet halidir” açıklamasında bulundu.

“6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular”

Altı muhalefet parti liderinin 12 Şubat'ta bir araya gelmesi hakkında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

“Zillet ittifakı akşam yatıyor, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel’de altı sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. Ahlatlıbel’de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.”

"Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle alakalı olarak 28 Şubat tarihinin seçilmesini eleştiren Bahçeli, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakat metnini de 28 Şubat 2022 tarihinde açıklayacaklarmış. Vesayete beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden zillet ittifakının, 28 Şubat’a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş, zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir” diye konuştu.

“Zillet ittifakı, Türkiye düşmanlarının ve HDP’nin gözetimi ve denetimi altındadır”

Muhalefet partilerinin Ahlatlıbel’de buluşmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın buluşma hakkında kendilerinin çağırılmamasını eleştirmesini değerlendiren ve Devlet Bahçeli, “Yuvarlak masa toplantısından bir gün sonra, HDP’nin bir Eş Başkanı, İzmir’de yaptığı konuşmasında, ‘yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacaktır. Biz öyle kolay lokma değiliz’ sözleriyle potansiyel ortaklarını uyarmıştır. Bu uyarı beklendiği üzere alttan alınmış, olağan karşılanmıştır. Çünkü zillet ittifakı, bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır, husumet ittifakıdır, nifak ittifakıdır, çıkar ittifakıdır, ezcümle Türkiye düşmanlarının ve HDP’nin gözetimi ve denetimi altındadır” ifadelerini kullandı.