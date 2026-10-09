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Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

09.10.2026 - 17:06Güncellenme Tarihi:

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın yüksek katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Evlat acısıyla sarsılan ünlü sanatçı törende ayakta durmakta güçlük çekti.

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1Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın yüksek katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Evlat acısıyla sarsılan ünlü sanatçı törende ayakta durmakta güçlük çekti.

2Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

MERSİN'DE YÜREK YAKAN VEDA

Mersin'de yaşanan trajik olayda, bir sitenin 14. katından düşerek yaşamını yitiren 34 yaşındaki Sezen Taş için Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından genç kadının naaşı Mezitli Mezarlığı'na getirildi.

3Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

4Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

ATİLLA TAŞ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Derin bir üzüntü ve yas hâkim olan cenaze töreninde, acılı baba Atilla Taş kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta oldukça zorlandığı görülen ünlü şarkıcıyı aile yakınları ile sevenleri teskin etmeye çalıştı.Törene Atilla Taş'ın yanı sıra anne İlkay Sarıköse, yakın akrabaları, müzisyen dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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