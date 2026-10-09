Mersin'de yaşamını yitiren şarkıcı Atilla Taş'ın kızı defnedildi

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Derin bir üzüntü ve yas hâkim olan cenaze töreninde, acılı baba Atilla Taş kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta oldukça zorlandığı görülen ünlü şarkıcıyı aile yakınları ile sevenleri teskin etmeye çalıştı.Törene Atilla Taş'ın yanı sıra anne İlkay Sarıköse, yakın akrabaları, müzisyen dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.