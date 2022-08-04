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Gündem3 yeni fakülte kurulmasÄ±na iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
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3 yeni fakülte kurulmasÄ±na iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±yla 3Â yeni fakÃ¼lte kuruldu. Ã–te yandanÂ 1Â fakÃ¼lte ileÂ 1 yÃ¼ksekokul kapatÄ±ldÄ±.Â

04.08.2022 - 07:25 | | Ferhat EKÄ°NCÄ°- Umutcan Ã–REN/ ANKARA, (DHA)-
3 yeni fakülte kurulmasÄ±na iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara gÃ¶re; BoÄŸaziÃ§i ÃœniversitesiÂ YÃ¶netim Bilimleri FakÃ¼ltesi, Gazi ÃœniversitesiÂ HemÅŸirelik FakÃ¼ltesi, Yeditepe ÃœniversitesiÂ Bilgisayar ve BiliÅŸim Bilimleri FakÃ¼ltesi kuruldu. Kararla birlikte; BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu ve Yeditepe Ãœniversitesi Ticari Bilimler FakÃ¼ltesi ise kapatÄ±ldÄ±.

KararÄ±n, 2809 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± TeÅŸkilatÄ± Kanununun ekÂ 30â€™uncu maddesi gereÄŸince verildiÄŸi belirtildi.Â 

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