Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara gÃ¶re; BoÄŸaziÃ§i ÃœniversitesiÂ YÃ¶netim Bilimleri FakÃ¼ltesi, Gazi ÃœniversitesiÂ HemÅŸirelik FakÃ¼ltesi, Yeditepe ÃœniversitesiÂ Bilgisayar ve BiliÅŸim Bilimleri FakÃ¼ltesi kuruldu. Kararla birlikte; BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu ve Yeditepe Ãœniversitesi Ticari Bilimler FakÃ¼ltesi ise kapatÄ±ldÄ±.

KararÄ±n, 2809 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± TeÅŸkilatÄ± Kanununun ekÂ 30â€™uncu maddesi gereÄŸince verildiÄŸi belirtildi.Â